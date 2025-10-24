تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد رئيس كولومبيا بسبب تجارة المخدرات
قبل تشكيلها.. اختصاصات ومهام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ
أحمد سعد يشعل الأجواء في ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
منتخب مصر لليد يهزم البرازيل ببداية مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قيادي آخر من حزب الله في جنوب لبنان
روحي تنسحب .. نقيب أطباء الغربية ينعى ابنته بكلمات مبكية بعد وفاتها بالسرطان
حقيقة ظهور كوبرا في الغربية.. مفاجأة يكشفها المزارعون
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
أزهري: تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطـ.ـفال
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

آية التيجي

يشهد شتاء 2026 تنوعًا رائعًا في ألوان الأظافر التي تجمع بين الدفء الشتوي والرقي العصري، لتمنح عاشقات الموضة فرصة للتعبير عن شخصيتهن بأسلوب أنيق وجذاب. 

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

بين الألوان الدافئة المستوحاة من الشوكولاتة والكراميل، والتدرجات الباردة كالأزرق المثلج، تتربع هذه الدرجات على عرش الموضة هذا الموسم، وفقًا لما نشره موقع manuluize.

ـ بني شوكولاتة.. الفخامة الدافئة:

يُعد لون الشوكولاتة البني من أبرز ألوان الأظافر لشتاء 2026، إذ يمنح اليدين لمسة فخمة ودافئة تناسب الأجواء الباردة. كما أنه لون متناسق مع جميع ألوان البشرة، ويمكن تزيينه بلمسات من رقائق الذهب لإطلالة أكثر تميزًا وأناقة.

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

ـ البرجندي.. لمسة كلاسيكية أنثوية:

لا تكتمل صيحات الشتاء دون اللون البرجندي، الأحمر الداكن الذي يعكس القوة والأنوثة في آنٍ واحد. يناسب هذا اللون الإطلالات المسائية والمناسبات الفاخرة، ويمنح الأظافر طابعًا دافئًا وأنيقًا يعزز جمال الإطلالة الشتوية.

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

ـ الأزرق المثلج.. برودة أنيقة:

لعاشقات الألوان الهادئة والراقية، يأتي اللون الأزرق المثلج كخيار مثالي هذا الموسم. يتميز بلمعته الجليدية التي تضفي على الأظافر بريقًا يشبه الثلج، مما يجعله من أحدث صيحات ألوان طلاء الأظافر وأكثرها تميزًا في 2026.

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

ـ لون الكراميل.. الدفء والرقي:

يُعد الكراميل من الألوان الراقية التي تجمع بين الدفء والنعومة، ما يجعله مثاليًا للإطلالات اليومية في الشتاء. يتناغم هذا اللون مع الأزياء الصوفية والألوان الترابية، ليضفي لمسة دافئة على إطلالتك الشتوية.

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

ـ تيفاني بلو.. الأناقة الحالمة:

لون Tiffany Blue الفيروزي الناعم يضفي على الأظافر مزيجًا من الحيوية والرقة، ويمنح الإطلالة لمسة فاخرة مستوحاة من عالم المجوهرات الراقية، ليكون خيارًا مثاليًا لمحبات الجمال الهادئ والمميز.

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
ألوان الأظافر شتاء 2026 موضة الأظافر 2026 طلاء أظافر شتوي لون شوكولاتة الأزرق المثلج لون الكراميل تيفاني بلو صيحات الجمال الشتوية

