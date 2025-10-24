قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن اركع أبدا ..أول رد من الرئيس الكولومبي على عقوبات ترامب ضده
عمرو أديب : مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح خيال غير منطقي
بعد واقعة منبر المسجد بسوهاج.. القانون يحظر استغلال دور العبادة في الانتخابات
هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
أحمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي.. غدا
محافظات

الانتهاء من زراعة 5 ملايين شجرة نخيل نهاية العام الجاري بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، عن تحقيق طفرة كبيرة فى أعداد أشجار النخيل المنزرعة بنطاق المحافظة لتصل إلى 4 ملايين و800 ألف شجرة نخيل على مستوى مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، على أن يتم تحقيق المستهدف والوصول إلى زراعة 5 ملايين شجرة نخيل بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن المحافظة بدأت فى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للوصول إلى زراعة 5 ملايين شجرة نخيل فى يوم 12 يناير 2019 وكانت أعداد أشجار النخيل حوالى 2 مليون و300 ألف شجرة نخيل حيث تم الانتهاء من زراعة 4 ملايبن و800 ألف شجرة نخيل. وتستكمل مديرية الزراعة جهودها من أجل الوصول لزراعة 5 ملايين نخلة مع نهاية العام.

وأضاف المرسي أن حجم إنتاج التمور بالمحافظة يصل إلى حوالى 180 ألف طن سنويا أغلبها من صنف التمر السيوى باجمالى 125 ألف طن حيث تحتل المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إنتاج التمور بمواصفات التصدير والتى يتم تصديرها إلى دول أوربا وشرق آسيا والمغرب العربي بما يزيد عن 14 دولة شملت إدخال أصناف مميزة كالمجدول والبارحي وغيرها من الأصناف عالية الجودة ومطابقة لمواصفات التصدير.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد نخيل محافظ الوادي الجديد

