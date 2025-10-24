الانتهاء من زراعة 5 ملايين شجرة نخيل نهاية العام الجاري بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ، عن تحقيق طفرة كبيرة فى أعداد أشجار النخيل المنزرعة بنطاق المحافظة لتصل إلى 4 ملايين و800 ألف شجرة نخيل على مستوى مراكز المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، على أن يتم تحقيق المستهدف والوصول إلى زراعة 5 ملايين شجرة نخيل بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن المحافظة بدأت فى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للوصول إلى زراعة 5 ملايين شجرة نخيل فى يوم 12 يناير 2019 وكانت أعداد أشجار النخيل حوالى 2 مليون و300 ألف شجرة نخيل حيث تم الانتهاء من زراعة 4 ملايبن و800 ألف شجرة نخيل. وتستكمل مديرية الزراعة جهودها من أجل الوصول لزراعة 5 ملايين نخلة مع نهاية العام.

وأضاف المرسي أن حجم إنتاج التمور بالمحافظة يصل إلى حوالى 180 ألف طن سنويا أغلبها من صنف التمر السيوى باجمالى 125 ألف طن حيث تحتل المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إنتاج التمور بمواصفات التصدير والتى يتم تصديرها إلى دول أوربا وشرق آسيا والمغرب العربي بما يزيد عن 14 دولة شملت إدخال أصناف مميزة كالمجدول والبارحي وغيرها من الأصناف عالية الجودة ومطابقة لمواصفات التصدير.