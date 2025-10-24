محافظ الوادي الجديد: إصلاح وتشغيل محطتي مياه شرب الخارجة 12 والأمل

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من إصلاح العطل بمحطتي الخارجة 12 والأمل بمدينة الخارجة بتركيب وتشغيل 2 موتور بتكلفة 2 مليون جنيه، وانتظام الخدمة بالمناطق التي تغذيها المحطتين، بالإضافة إلى رفع كفاءة 7 مواتير احتياط أخرى لمجابهة أي اعطال.

وأضاف المهندس حسام أحمد رئيس قطاع الوادي الجديد، أنه جارٍ توريد 15 موتور، ضمن خطة العامين الماليين الحالي والماضي؛ لرفع كفاءة الخدمة بعدد من المحطات بالمراكز.

وأشار إلى أن الشركة تجري حاليًا صيانة دورية لكافة المحطات، وذلك بهدف ضمان ضخ مياه الشرب النقية لمنازل المواطنين بصورة منتظمة، والقضاء على كافة الأعطال خاصة مع زيادة التوسعات العمرانية.