بعد التأهل لدور المجموعات .. كاف يفاجئ الزمالك بقرار غير متوقع

ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحصول على جائزة مالية تقدر بنحو 400 ألف دولار، بعد تأهله رسميًا إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، إثر فوزه الكبير على ديكيداها الصومالي بسبعة أهداف دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الـ32 من البطولة.

ويحصل الزمالك على تلك الجائزة حال خروجه من دور المجموعات، بينما ترتفع القيمة المالية تدريجيًا كلما تقدم في الأدوار التالية من البطولة، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وتبلغ جوائز البطولة كالتالي:

البطل: 2 مليون دولار

2 مليون دولار الوصيف: 1 مليون دولار

1 مليون دولار نصف النهائي: 750 ألف دولار

750 ألف دولار ربع النهائي: 550 ألف دولار

550 ألف دولار الخروج من دور المجموعات: 400 ألف دولار

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بعد فوزه ذهابًا على ديكيداها بنتيجة 6-0، ثم كرر تفوقه في لقاء الإياب بهدف نظيف، ليواصل مشواره بثقة نحو المنافسة على اللقب القاري.