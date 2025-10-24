عدم اكتمال نصاب عمومية الصيد والعمل بقرار وزير الرياضة بشأن لائحة النظام الأساسى

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بنادي الصيد، برئاسة المستشار أيمن هلال، عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية التى عقدت اليوم الجمعة، بمقر النادى بالدقي.



واستمرت عملية التوقيع فى كشوف التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنادى الصيد من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.



وأكد المستشار أيمن هلال أن اكتمال النصاب القانونى يتطلب توقيع 4 آلاف عضو، فيما شهدت الجمعية العمومية حضور 782 عضو فقط من أصل 102 ألف و494 عضوا ممن لهم حق التوقيع، وبالتالى لم تكتمل الجمعية.



وأضاف رئيس اللجنة القضائية أنه بناء على عدم اكتمال الاجتماع الخاص، يتم اعتماد العمل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 25 أغسطس الماضي، بشأن اعتماد بعض أحكام النظام الأساسي للنادي وفقا لتعديلات قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، لتشكل لائحة للنظام الأساسي للنادي.

وأشاد مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبد الله غراب، بتنظيم الجمعية العمومية، موجهين الشكر للإدارة التنفيذية بقيادة محمد غباشي المدير التنفيذي للنادي، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة محمود الصبروط.