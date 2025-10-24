الإصابة تحرم ابتسام زايد من استكمال منافسات بطولة العالم للدراجات

أكد محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب الدراجات، أن الدكتور كزافيي بيغار رئيس اللجنة الطيبة لبطولة العالم بـ تشيلي تابع التقرير الخاص بابتسام زايد لاعبة منتخب الفراعنة وعقد جلسة مطولة معى بصفتي المدير الفني للمنتخب. وتم الاستقرار على عدم استكمال ابتسام زايد منافسات البطولة حفاظاً على سلامتها وخوفاً من تفاقم الاصابة في حال المشاركة في بطولة العالم.

وطالب رئيس اللجنة الطبية ببطولة العالم خضوع اللاعبة لراحة تامة لمدة أسبوع بعدها تعود من جديد لاستئناف التدريبات بشكل تدريجي متمسكاً بضرورة استبعادها من المشاركة خوفاً على سلامتها.

من جانب آخر حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان ببعثة المنتخب الوطني للدراجات المشارك في بطولة العالم للمضمار المقامة حاليًا في تشيلي خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر الجاري، والتي تشهد مشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.

اطمأن وزير الشباب والرياضة على حالة اللاعبة ابتسام زايد بطلة منتخب مصر، التي تعرضت لإصابة قوية خلال مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء.

وسقطت البطلة المصرية على المضمار بشكل عنيف، ما أثار قلق الحضور، ليتم نقلها على الفور عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى، حيث خضعت لتدخل جراحي سريع بعد تقييم حالتها الصحية.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي بضرورة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للاعبة ومتابعة حالتها بدقة.

من جانب آخر حرص أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات، على التواصل مع العقيد إيهاب صبري رئيس البعثة ومحمد إبراهيم المدير الفني للمنتخب للاطمئنان على حالة لاعبة منتخب مصر وباقي أفراد البعثة، ويتابع رئيس الاتحاد حالة ابتسام زايد لحظة بلحظة، متمنيًا لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

كما وجّه رئيس الاتحاد رسالة دعم لباقي لاعبي المنتخب، طالبهم فيها بالتركيز وتقديم أداء يليق بمكانة مصر وريادتها الإفريقية، خاصة وأن المنتخب الوطني هو الممثل الوحيد للقارة الإفريقية في هذا الحدث العالمي الكبير.

ويمثل منتخب مصر في بطولة العالم كل من:

ابتسام زايد – شهد سعيد – محمود بكر – محمود صبحي

ويقود الفريق المدير الفني محمد إبراهيم، ويعاونه الفني الميكانيكي شريف عبدالحليم.