قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
تامر حبيب لـ صدى البلد : ربنا يسعد منة شلبي وأحمد الجنايني أنا أبو العروسة
الأوراق المطلوبة والرسوم .. كيفية استخراج شهادة صحية لبيع المأكولات
زوجة البرغوثي توجه رسالة لـ ترامب: ينتظرك شريك حقيقي قادر على تحقيق حلمنا المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإصابة تحرم ابتسام زايد من استكمال منافسات بطولة العالم للدراجات

ابتسام زايد
ابتسام زايد
حمزة شعيب

أكد محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب الدراجات، أن الدكتور كزافيي بيغار  رئيس اللجنة الطيبة لبطولة العالم بـ تشيلي تابع التقرير الخاص بابتسام زايد لاعبة منتخب الفراعنة  وعقد جلسة مطولة معى بصفتي المدير الفني للمنتخب. وتم الاستقرار على عدم  استكمال ابتسام زايد منافسات البطولة حفاظاً على سلامتها وخوفاً من تفاقم الاصابة في حال المشاركة في بطولة العالم.

وطالب رئيس اللجنة الطبية ببطولة العالم خضوع اللاعبة لراحة تامة لمدة أسبوع بعدها تعود من جديد لاستئناف التدريبات بشكل تدريجي متمسكاً بضرورة استبعادها من المشاركة خوفاً على سلامتها.

من جانب آخر حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان ببعثة المنتخب الوطني للدراجات المشارك في بطولة العالم للمضمار المقامة حاليًا في تشيلي خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر الجاري، والتي تشهد مشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.

اطمأن وزير الشباب والرياضة على حالة اللاعبة ابتسام زايد بطلة منتخب مصر، التي تعرضت لإصابة قوية خلال مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء.

وسقطت البطلة المصرية على المضمار بشكل عنيف، ما أثار قلق الحضور، ليتم نقلها على الفور عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى، حيث خضعت لتدخل جراحي سريع بعد تقييم حالتها الصحية.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي بضرورة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للاعبة ومتابعة حالتها بدقة.

من جانب آخر حرص أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات،  على التواصل مع العقيد إيهاب صبري رئيس البعثة ومحمد إبراهيم المدير الفني للمنتخب للاطمئنان على حالة لاعبة منتخب مصر وباقي  أفراد البعثة، ويتابع رئيس الاتحاد حالة ابتسام زايد لحظة بلحظة، متمنيًا لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

كما وجّه رئيس الاتحاد رسالة دعم لباقي لاعبي المنتخب، طالبهم فيها بالتركيز وتقديم أداء يليق بمكانة مصر وريادتها الإفريقية، خاصة وأن المنتخب الوطني هو الممثل الوحيد للقارة الإفريقية في هذا الحدث العالمي الكبير.

ويمثل منتخب مصر في بطولة العالم كل من:
ابتسام زايد – شهد سعيد – محمود بكر – محمود صبحي

ويقود الفريق المدير الفني محمد إبراهيم، ويعاونه الفني الميكانيكي شريف عبدالحليم.

بطولة العالم للدراجات منافسات بطولة العالم للدراجات ابتسام زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

ترشيحاتنا

السيد البدوي

أزهري يعلق على الاحتفال بمولد السيد البدوي: التصوف لا يوجد به مخالفة دينية

الدكتور شوقي علام

المفتي السابق يحذر من تصدّر غير المؤهلين للحديث في القضايا العقدية عبر وسائل التواصل

دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء

دار الإفتاء تواصل توجيه قوافلها إلى شمال سيناء لنشر الوعي الصحيح

بالصور

مش لازم تدمس فول بلدي .. المدشوش الحل الأمثل لراحة القولون | الطريقة

طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد