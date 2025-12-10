بالجهود الذاتية.. بدء التشغيل التجريبي لساحة انتظار النقل الثقيل في طابا

تفقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، ساحة انتظار النقل الثقيل بمدينة طابا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بالخدمات اللوجستية وتعزيز السلامة على الطرق. ووجّه المحافظ ببدء التشغيل التجريبي للمشروع، وذلك بحضور رئيس مدينة طابا وعدد من المديرين المختصين.

ويُقام المشروع على مرحلتين؛ الأولى على مساحة 64 ألف متر مربع، والثانية على مساحة 50 ألف متر مربع، ويتضمن ساحة متكاملة لانتظار الشاحنات، ومنطقة مخازن ملحقة، فضلًا عن ساحة لانتظار سيارات الملاكي والسيارات السياحية مزوّدة بخدمات متنوعة تشمل المطاعم وورش إصلاح وصيانة المركبات.

ويُنفَّذ المشروع بالجهود الذاتية للمحافظة، في إطار حرصها على تنظيم حركة النقل الثقيل ومنع تكدس الشاحنات على الطرق السريعة، بما يقلل من مخاطر الحوادث ويحد من آثار السيول المحتملة.

وتستوعب المرحلة الأولى من المشروع نحو 600 شاحنة نقل ثقيل، إلى جانب منطقة انتظار لسيارات الملاكي 50 سيارة. كما يوفر المشروع نحو 100 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتعزيز الخدمات اللوجستية بمدينة طابا.