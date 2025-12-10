محافظ مطروح يفتتح أعمال توسعة مدرستين بواحة سيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الأربعاء أعمال توسعة مدرستى السبوخة للتعليم الأساسي بنات والسبوخة للتعليم الأساسي بنين.

و يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة والحاج بلال أحمد بلال والحاج أحمد حبون من كبار مشايخ سيوة ومحمد بكر نائب رئيس مدينة سيوة وعدد من قيادات التعليم .

طابورالصباح

وحرص محافظ مطروح خلال الافتتاح على حضور طابور الصباح المدرسي ،مشيدا بمستوى أداء الطالبات و الطلاب في الإذاعة المدرسية سواء في الإلقاء أو القراءة والانضباط.

تقليل الكثافة

يأتى افتتاح أعمال توسعة المدرستين والتى ساهمت في تقليل كثافة الفصول من أكثر من 60 طالب في الفصل إلى أقل من 50طالب حاليا استكمالا للافتتاحات التى تشهدها سيوة على مدار ثلاثة أيام مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى وأحياء الذكرى 110لانتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي في معركة وادى ماجد عام 1915.

تكلفة مدرسة السبوخة تعليم اساسى

ويتضمن مشروع أعمال توسعة وصيانة مدرسة السبوخة تعليم أساسى بنات زيادة عدد الفصول إلى 33 فصلاً منها (6 رياض اطفال -18 ابتدائى– 9 اعدادى) بتكلفة إجمالية نحو 17.5 مليون جنيه .

تكلفة مدرسة السبوخة الابتدائية

أما أعمال توسعة وصيانه مدرسة السبوخة الإبتدائية بنين تتضمن زيادة عدد الفصول إلى 24 فصلاً منها (6 رياض اطفال -18 ابتدائى) بتكلفة إجمالية نحو 13.6 مليون جنيه.

التبرع ب100 الف

كما أعلن الحاج بلال احمد بلال التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لمدرستى السبوخة بنات و السبوخة بنين تقدير للنشاط المدرسى وتميز مستوى الطالبات والطلاب.