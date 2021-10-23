بداية من اليوم.. فصل الكهرباء عن مدينة في البحر الأحمر3 أيام

أعلن مجلس مدينة الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، فصل الكهرباء عن المدينة 5 ساعات يوميا لمدة 3 أيام، بناء على ما ورد من شركة القناة لتوزيع الكهرباء .

أكد مجلس المدينة فى بيان له أن ورد أخطار من شركة القناة لتوزيع الكهرباء يفيد فصل التيار الكهربائى عن مدينة الشلاتين لمدة 3 أيام بداية من السبت المقبل وحتى الاثنين من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا وذلك لعمل صيانه اللوحات.

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.