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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة الجدد … تعرف على اقسام كلية زراعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 

اعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن امكانية تحويل طلاب الاقاليم إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، وذلك من خلال مكتب التحويل في الدور التاني في المدينه الجامعيه او من خلال موقع

التحويلwww.eservices.cu.edu.eg                          

شروط التحويل إلى كلية زراعة جامعة القاهرة

على الطالب ان يكون ناجح فى المستوي الاول بتقدير حد ادني جيد جدا  ، حتى يتمكن من التحويل إلى كلية الزراعة .

الاوراق المطلوبة

:                                                           
١)صوره من بيان الدرجات 
٢)شهاده الثانويه العامه 
٣)صوره الرقم القومي 
٤) ايصال كهرباء و غاز

على الجانب الاخر ، حرص موقع "صدى البلد" علي استعراض أقسام كلية الزراعة وشروط القبول بها والأوراق المطلوبة للتقديم:

أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة:
تتضمن كلية الزراعة جامعة القاهرة 18 قسم نعرضهم كالتالي:
1- قسم الأراضي والمياه
2- قسم الكيمياء الحيوية
3- سم الميكروبيولوجيا الزراعية
4- قسم النبات الزراعي
5- قيم الاقتصاد الزراعي
6- قسم الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي
7- قسم الوراثة 
8- قسم الحيوان الزراعي والنيماتولوجيا الزراعية
9- قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات 
10- تقسيم أمراض النبات
11- الصناعات الغذائية
12- قسم الألبان 
13- قسم الخضر
14- قيم الفاكهة
15- قسم الزينة 
16- قسم الهندسة الزراعية
17- قسيم المحاصيل
18- الإنتاج الحيواني

شروط القبول للبرامج:
1- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية للطالب عن 70 درجة.
2- أن يكون الطالب مرشحا أو محول أو منقول قيده نفس العام ومستوفيًا للحد الأدنى للقبول بالكلية.
3- الحد الأدنى لقطاع الزراعة (علمي علوم)

الأوراق المطلوبة:
يجب على الطالب الذي تم ترشيحه لكلية الزراعة جامعة القاهرة قبل التوجه إلى الكلية للتقديم، إحضار الأوراق التالية:

1- شهادة الثانوية العامة ( أصل 24 صورة ) 
2- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة ( أصل + 2 صورة ) 
3- عدد ( 8 ) صورة شخصية
4 - صورة من بطاقة الرقم القومي
5- إيصال كهرباء أو غاز لإثبات السكن.

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