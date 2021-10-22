أميرة صابر: أي موقف في غير صالح المواطن سأكون معارضة له 

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن أغلب مواقف معارضة لما تطرحة الحكومة، مؤكدة أن أي موقف في غير صالح المواطن سأكون معارضة له .

وأضافت أميرة صابر، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن مقياس أداء النائب، هو ما يقدمه من خدمات للمواطنين.

وتابعت أميرة صابر، أنه نرى أعلى تمثيل نيابي للمراه، إضافة إلى تمثيل كبير للمراه في الوزارات المختلفة، وهو ما يعكس إهتمام القيادة السياسية بالمراه.

التنسيقية نشأت منذ 3 سنوات

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التنسيقية نشأت منذ 3 سنوات، مؤكدة أنها جعلت هناك مساحة إطمئنان لعودة الشباب وأن يكون هناك مساحة من الأم