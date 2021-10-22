ريم مصطفى تتقمص شخصية المذيعة في سهرانين..وأمير كرارة: مش عاجبني الأسئلة

حلت الفنانة ريم مصطفى والفنان كريم فهمي، ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون ".

وقامت الفنانة ريم مصطفى بتقمص دور المذيعة في حلقة “ سهرانين”، ووجهت ريم مصطفى سؤالا لـ المطرب بافو قائلة:" عندي معلومات انك مثلت قبل كده ".

وقاطعها الفنان أمير كرارة أثناء حديثها وسط ضحك جمهور الاستوديو،قائلا:" أنا مش عاجبني الاسئلة دي ".

ووجهت ريم مصطفى سؤالا لـ كريم فهمي قائلة :" انت في أفلامك بتسمي بطلات الافلام باسامي بناتك “،ورد كريم فهمي قائلا:” صح انا عملت كدا وانا عندي 3 بنات ".

ومازحت ريم مصطفى لـ أمير كرارة، قائلة:" ايه اول انطباع اخذته عني ونظرتك فيا كفنانة"، ورد أمير كرارة مازحا:" انتي اشتغلتي معايا في حاجة قبل كده".

