رامي غالي: لا بد للفحص المبكر للسيدات لتجنب الإصابة بسرطان الثدي

قال الدكتور رامي غالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، أنه في الماضي كان يوجد سيدات يعانين من أورام الثدي، مؤكدا أنه كان هناك خوف من الكشف خوفا من تبعات المرض.

وأضاف رامي غالي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا بد للسيدات الفحص المبكر، مشيرا إلى أنه ليس كتلة بمنطقة الثدي تعني ورم.

وتابع رامي غالي، أن أن نسبة التشخيص زادت مقارنة بالماضي، مؤكدا أن التشخيص ساهم في إكتشاف حالات إصابات، وهو ما ساهم في إرتفاع نسب الإصابة بالسرطان,

قد يكون العلاج بسيط

وأشار أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس إلى أنه إذا تم إكتشاف الإصابة بالمرض في المراحل الأولى قد يكون العلاج بسيط أو قد لا تكون بحاجة لعلاج.