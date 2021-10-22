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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم فهمي يكشف سبب ابتعاده عن مهنة طب الأسنان

صدى البلد

حل الفنان كريم فهمي والفنانة ريم مصطفى، ضيفين في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الإعلامى والفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON.

وتحدث فهمي عن مهنته الأساسية كطبيب أسنان، موضحا أنه لا ينوي الرجوع للعمل كطبيب مرة أخري لأسباب كثيرة.

وأوضح كريم فهمي، خلال حواره مع أمير كرارة،:" في بداية عملت تحت أطباء لاكتساب خبرة في المجال الطبي ومن ثم قمت بفتح عيادة خاصة في أحد المناطق الشعبية وبعدها منطقة أرقي".

وتابع:" قررت الابتعاد عن مهنة طب الاسنان لأسباب كثيرة من ضمنها أني لم أعد أركز بشكل كافي سواء في التأليف والتمثيل، وسبب آخر هو ان الناس بتيجي العيادة تهزر وعاوزين نتصور معاك يافنان والكلام ده لذلك فضلت غلق العيادة".  

برنامج سهرانين الفنان امير كرارة ريم مصطفي الفنان كريم فهمى طب الأسنان الفنانة ريم مصطفى

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