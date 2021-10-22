الجماهير ومكافأة بطل الدوري .."دياب" يكشف عن خطة رابطة الأندية للموسم الحالي

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن أبرز أهداف الرابطة بشأن مسابقات الأندية خلال الفترة المقبلة .

وأكد أحمد دياب في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن هناك إصرارا من قبل الرابطة بعدم تغيير مواعيد وملاعب مباريات الدوري في الجولات ال8 الأولى إلا في حالة الظروف الطارئة .

وأضاف أن أزمة فيروس كورونا هي السبب في الاكتفاء بـ 2000 مشجع فقط في كل مباراة مشددا أن أسعار التذاكر موحدة في البداية وستذهب كدعم للأندية.

وتابع أن التزام الجماهير هو السبيل الوحيد لزيادة الأعداد مشددا أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين مشيرا الي ان سيكون هناك 10 من أصحاب الهمم في كل مباراة بالدوري.

وعن الدوري فأكد أن الرابطة تخطط لإختيار أفضل لاعب في كل مباراة بالدوري المصري.

وأضاف أنه لا تغيير في عدد اللاعبين الأجانب بالأندية هذا الموسم بالاضافة لبقاء لجنه الحكام تحت مظله اتحاد الكرة لهذا الموسم ايضا.

وتابع أن الرابطة تسعي لرصد مكافأة لبطل الدوري المصري .

كارتيرون يحدد برنامج الفريق قبل مواجهة توسكر الكيني

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث من المقرر أن يؤدي الفريق صلاة الجمعة بفندق الإقامة في برج العرب على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، على أن يجري اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في تمام الساعة 3:40 عصرا، وسيلقي بعدها المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الرابعة والنصف عصرا على أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الخامسة مساءً.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.