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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تفرغ الكاميرات.. شهود عيان يروون تفاصيل سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

السيارة المحطمة
السيارة المحطمة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في حادث سقوط سيارة ملاكي "جيب" من اعلى محور صفط اللبن ما اسفر عن اصابة 4 اشخاص احدهم في حالة خطرة. 

استمعت النيابة لأقوال شهود العيان في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وقال أحد الشهود أنهم فوجئوا بالحادث وسيارة ملاكي سقطت من أعلى المحور مما تسبب في فزع الأهالي بالمنطقة.

وأضاف الشاهد ان الصوت كان شديدا نظرا لسقوط السور الحديدي للكوبري اولا ما احدث صوتا قويا واثار ذعر المواطنين وقال شاهد آخر أن الحادث أسفر عن إصابة بعض المواطنين بالشارع وخرج قائد السيارة ومرافقه مصابان بكدمات بسيطة خيث ان السيارة سقط على 2 اخرين تصادف مرورهما بالشارع وقت الحادث وهما من اصيبا باصابات خطرة. 

كشفت معاينة النيابة لموقع الحادث، أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق فجأة ولم يتمكن من التحكم بها فارتطمت بالسور وسقطت من الاعلى، وما زالت التحقيقات مستمرة في الواقعة، حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والإستعلام عن حالة المصابين في الحادث تمهيدا للإستماع لأقوالهم. 

وحرزت النيابة كاميرات المراقبة التي رصدت وقوع الحادث لتفريغها وبيان محتواها حيث سجلت لحظة انهيار السور الحديدي للكوبري وظهر في الفيديو ام وطفلتيها تصادف مرورهما وعجوز تمكن الاهالي من انقاذهم وإبعادهم عن مكان سقوط السيارة. 

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط سيارة جيب من أعلى محور صفط اللبن من المسار العلوي الأول، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الاسعاف الى مسرح الحادث وتبين نقل 2 مصابين بالاسعاف الى المستشفى ثم تم استخراج مستقلي السيارة ونقلهما بسيارة اسعاف اخرى. 

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا أعلى المحور وأسفله لرفع حطام السيارة وبيان ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن اختراقها السور الحديدي وانقلابها من أعلى المحور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث.

الجيزة سقوط سيارة محور صفط اللبن إصابة 4 أشخاص المحور

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