داعية : الزواج حاليًا مراهق ويجب احترام جيله الواعي .. فيديو

قال الداعية الإسلامي تامر مطر، إنه يجب على الشباب فهم قضية الزواج بشكل أعمق.



وأضاف "تامر مطر" خلال حواره ببرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"،: "نحن أمام جيل واع ومثقف بشكل كبير، ومنفتح على العالم من خلال السوشيال ميديا وغيره من وسائل".



وأشار: "هذا الجيل أكثر معرفة لأن مدخلات المعرفة كثرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية"، مردفا: "يجب احترام وعقلية هذا الجيل لكي يبادلنا هذا الاحترام".



وأوضح: "طريقة الزواج في الوقت الحالي زواج مراهق قائم على الحب، لأننا هدمنا فكرة الصالونات وأصبحنا في فكرة زواج المراهقة، فكرة الزواج لدينا مراهقة لإشباع الغرائز والميل العاطفي، والبيوت لا تبنى على الحب، إنما تبنى البيوت على العدل والإحسان".

