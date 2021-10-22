بفستان غير تقليدي.. شاهد إطلالة فيفي عبده في ختام مهرجان الجونة

تألقت الفنانة فيفي عبده، خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021، بدورته الخامسة، بإطلالة مميزة.

وظهرت فيفي عبده بفستان طويل ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بالنقوشات والتطريزات التي جمعت بين اللونن البيج والأزرق.

وارتدت فيفي عبده الإكسسوارات والمجوهرات؛ ما منحها إطلالة أنيقة للغاية، فيما اختارت مكياجا وتسريحة شعر متناسقان مع فستانها.

والتقط عدد من نجوم الفن والسينما من بينهم الفنانة ليلى علوي، صورة جماعية في ختام حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي؛ بعد تألقهم جميعا على السجادة الحمراء.

وظهرت ليلى علوى في الصور، رفقة أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وهند صبري وهالة صدقي ونجلاء بدر وتامر حبيب وهنا شيحة وغيرهم من النجوم والنجمات.

وتألقت ليلى علوي بإطلالة متلألأة على السجادة الحمراء ف حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بفستان فضي لامع لفت الأنظار.

وأبرزت ليلى علوي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والأي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري .