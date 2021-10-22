عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد القبض على العقل المدبر لعملية الكرادة…

مرصد الأزهر : القضاء على الإرهاب يتطلب جهودا دولية متكاتفة

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما تداولته الصحف والمواقع العربية بخصوص القبض على العقل المدبر للتفجير الدموي الذي وقع عام 2016، في منطقة الكرادة ببغداد، وأسفر عن مقتل نحو 300 شخص وإصابة 250 آخرين. 


وكان هذا التفجير الإرهابي العنيف الذي وقع في شهر رمضان، قبيل عيد الفطر بأيام قليلة، استجابة لنداء وجهه "أبو محمد العدناني" ــالذي قُتل عام 2016ــ لمقاتلي جماعته الإرهابية، مُطالبًا إياهم أن يجعلوا شهر رمضان شهر غزوٍ وجهادٍ وفقًا لمفاهيمهم المغلوطة التي شوهت المصطلحات الدينية المقدسة، وألحقت بها ما ليس منها، وانتزعت منها القيم الإنسانية والأخلاقية، وأضفت عليها العنف والإرهاب، والإسلام من كل ذلك براء. 


وتداولت تقارير إعلامية أن مسئولين عراقيين أكدوا أن العقل المدبر لعملية "الكرادة" هو عراقي يُدعى "غزوان الزوبعي"، وأنه اعتقل في عملية دقيقة نُفذت بالتعاون مع إحدى دول الجوار.  


من جهته يؤكد المرصد على أهمية تضافر الجهود بين الدول في الحرب على الإرهاب، والقبض على العناصر الإرهابية وتسليمها للسلطات المختصة ويشيد بهذه الخطوة مؤكدًا أن القضاء على الإرهاب لن يحدث إلا بتكاتف الجهود على المستوى العسكري والفكري والمجتمعي والسياسي.
 

الأزهر التطرف عيد الفطر الإرهابية عملية الكرادة القضاء على الإرهاب

ترشيحاتنا

الصحة السعودية تكشف حقائق بشأن الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لإنبي

مشروع قانون المسئولية الطبية ..العقوبة وطريقة الشكوى حال تعرض المريض للضرر

حضور كبير في احتفالية نادي مدينتي للجولف للتوعية بسرطان الثدي .. و"بهية" توجه الشكر لطلعت مصطفى.. صور

تعرض وزير الثقافة الأسبق د. جابر عصفور لوعكة صحية

سماعات الرأس تهددك بالإصابة بالسرطان.. اعرف التفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

انخفاض أسعار الدواجن .. وزير الزراعة يزف بشرى للمواطنين |فيديو

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى في القاهرة 27

الزمالك يدك شباك توسكر الكيني برباعية ويحسم بطاقة التأهل لـ أبطال إفريقيا

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

دوري أبطال أفريقيا .. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدوين ليس الأول.. تاريخ السينما العالمية مع الموت الخاطئ يشعل السوشيال ميديا

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بعد تكرار حوادث الزلزال مؤخرا.. كيف تحمي نفسك من مخاطره؟

هاني رمزي يواصل تصوير "القاتل الذي أحبني" برفقة سهير رمزي.. صور

فيديو

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ