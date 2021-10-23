للمرة الثالثة.. مصر تتربع على عرش إيناكتس بمشروع تحويل ورد النيل إلى 3 منتجات

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، فقرة عن فوز مصر في إيناكتس، بمشروع تحويل ورد النيل إلى 3 منتجات نافعة.

و قال الإعلامي أحمد فايق، إنه للمرة الثالثة على التوالي، نجحت مصر في أن تتربع على عرش إيناكتس، بمشروع تحويل ورد النيل إلى 3 منتجات نافعة، وهذا الأمر لطلاب في جامعة 6 أكتوبر.

وتابع الإعلامي أحمد فايق، أن ورد النيل من المعروف أنه غير نافع، ويعيق كل شيء واولادنا استطاعوا أن يغيرون هذا الأمر، لافتا الي أن أنهم استطاعوا أن يغيروه إلى شيء مفيد.

و عرض الإعلامي أحمد فايق، لحظة إعلان الفائزين بالمسابقة، وتتويج الطلاب المصريين بالجائزة.



