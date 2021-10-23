موعد مباراة المصري وبطل أوغندا فى إياب كأس الكونفدرالية

مباريات السبت

يواجه فريق المصرى البورسعيدى نظيره سلطات الموارد الأوغندي على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق المصرى البورسعيدى خاض مباراة الذهاب بدور الـ 32 التى انتهت بالتعادل السلبي في أوغندا بين الفريقين.

ومن المقرر أن تقام مباراة المصرى البورسعيدى وسلطات الموارد الاوغندى فى تمام السابعة مساء اليوم السبت فى إطار منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية.

وعقد التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري، جلسة مع لاعبيه، وحثهم على ضرورة الظهور بشكل أفضل في لقاء الإياب الليلة أمام بطل اوغندا خاصة أن الأداء الطيب والنتيجة الإيجابية توجه رسالة تحذير للمنافسين في الكونفدرالية، وتعزز من ثقة الجماهير البورسعيدية في فريقها.

طاقم حكام مباراة المصرى وبطل أوغندا

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الإياب بين المصري وسلطات الموارد الأوغندي فى إطار إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفيدرالية.

ويقود مباراة المصري البورسعيدي وبطل أوغندا طاقم تحكيمي الذي ينتمي إلى دولة إريتريا، حكم الساحة تسيجاي موجوس تيكلو، ومعه كل من ايوبيل مايكل “مساعد حكم أول” ويوهانس جيبريسيلاسي “مساعد حكم ثاني”، بالإضافة إلى الحكم الرابع يوناس جيبري، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى السوداني أمير عثمان.

بينما يتولى الدكتور محمد سلطان مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفد 19".

ويسعى الجهاز الفنى للمصرى بقيادة معين الشعباني، إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة كمبالا سيتى فى ظل الرغبة فى الفوز بالمباراة وحسم التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وضمت بعثة فريق الكرة الأول بالنادى المصرى البورسعيدى التي خاضت مباراة كمبالا سيتى الأولى 18 لاعباً وهم : في حراسة المرمى: الثلاثي أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاتة

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، إسلام صلاح، أحمد شديد قناوي، الناشئ كريم علاء

خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، إسلام عطية، محمد جريندو محمد عنتر، زياد فرج .

خط الهجوم: أوستين أموتو ، حسين رجب.