صحف الإمارات: أدخنة بركان لا بالما الإسباني تغزو سماء مصر.. اتهامات لرئيس الوزراء البريطاني بالفساد بسب فيلم جيمس بوند.. روسيا تدرس رفع طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية

10/23/2021 8:26:36 AM

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:26 ص 10/23/2021 8:26:36 AM

الرئيس اللبناني يعيد قانون الانتخاب إلى البرلمان

حاكم دبي: الإمارات تحظى بثقة العالم

الولايات المتحدة والأوروبيون: على إيران العودة “بسرعة” إلى المحادثات النووية

الإمارات تدعو إلى جهود دولية لدعم الانتقال الليبي

بوتين: لدينا نقاط التقاء وخلافات عديدة مع إسرائيل بشأن سوريا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية.

وفي صحيفة الاتحاد، أعرب حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته باستضافة الإمارات «إكسبو 2020»، وقال: «نحن لا نخشى التحديات، وواجبنا أن نقدم نسخة استثنائية من هذا الحدث، وليكون (إكسبو 2020 دبي) الأفضل».

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستجرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه، من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وذكر محمد بن راشد في الفيديو: «نحن سعداء بفوزنا باستضافة (إكسبو 2020).. صوتت لنا 116 دولة حول العالم، وهذا إنجاز كبير بأن تحظى الإمارات ودبي بثقة كل هذه الدول.. نحن لا نخشى التحديات، وواجبنا أن نقدم نسخة استثنائية من هذا الحدث، وليكون (إكسبو 2020 دبي) الأفضل».

وفي صحيفة البيان، أوضح الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة عن كيفية تأثر مصر بثورة بركان لا بالما الإسباني.

وقال عباس عبر قناة "mbc مصر" إن بركان لا بالما أحد البراكين النشطة على سطح الأرض التي تعد على أصابع اليدين.

وأضاف: إن "بركان لا بالما تكوّن منذ 1.8 مليون سنة، وهو ضخم وقمته ترتفع 2500 متر فوق سطح البحر، وبه مئات الفتحات البركانية التي تنشط على فترات زمنية مختلفة، والحمم البركانية الخاصة به تتحرك وتسير ويخرج منه أبخرة وغازات ومنها غاز ثاني أكسيد الكبريت".

وأكد شراقي أن "بعض غازات لا بالما وصلت إلى شمال إفريقيا وغطت أوروبا بالكامل والبحر الكاريبي، والغازات التي ستصل غداً الأحد تأثيرها الأكبر سيكون على الإسكندرية، وقد لا يكون لها تأثير بسبب ارتفاعها الكبير الذي يصل إلى 5 كيلومترات، والتأثير بالنسبة لمصر أقل من أوروبا.. وهناك ارتباط بين الزلازل وبركان لا بالما".

وأشار إلى أن الحمم التي ينفثها بركان لا بالما بكل تأكيد لها علاقة بالهزات الأرضية التي شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة.

من جانبها، سلطت صحيفة “الإمارات اليوم” الضوء على تقرير نشرته الصحافة البريطانية حول اتهام رئيس الوزراء بوريس جونسون بالفساد واستخدمه غرفة الإحاطة الصحفية في داونينج ستريت لمشاهدة عرض خاص لفيلم جيمس بوند الجديد.

وأفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية بأن غرفة الإحاطة في داونينج ستريت كلّفت 2.6 مليون جنيه إسترليني، وتسببت في تعرض الحكومة للانتقادات على قيمة تجهيزها لتقديم إحاطات صحفية على غرار مؤتمرات البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن الغرفة تستخدم لإجراء إحاطات إعلامية مرتين يوميا مع الصحفيين، لكنها لم تكن متاحة خلال اليومين الماضيين لأسباب غير معروفة.

وأشارت إلى أنه في البداية لم يؤكد المتحدث باسم جونسون أنه تم عرض فيلم "No Time to Die" هناك الليلة الماضية لرئيس الوزراء وموظفيه، كما ذكرت صحيفة The Times، أنه أكد عدم اطلاعه على طبيعة الحدث الذي وقع.

وفي وقت لاحق قال المتحدث الرسمي باسم داونينغ ستريت إن "رئيس الوزراء التقى بالأمس مع استوديوهات "باينوود"، و"يونيفرسال بيكتشرز" و"إيون برودكشنز" ومعهد الفيلم البريطاني BFI لتهنئتهم على نجاح أحدث إصدار لجيمس بوند وذلك كشهادة على موهبة الصناعة الإبداعية البريطانية.

وفيما يخص الملف الإيراني، اتفقت الولايات المتحدة وثلاث قوى أوروبية الجمعة خلال مشاورات في باريس على ضرورة عودة إيران سريعا إلى المحادثات النووية، وسط قلق متزايد من التأخير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن المبعوث الأميركي بشأن إيران روب مالي تحدث مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول كيفية استمرار الدبلوماسية في «توفير المسار الأكثر فاعلية» بشأن إيران.

وقال برايس للصحافيين في واشنطن «نحن متحدون في الاعتقاد بأن المفاوضات يجب أن تستأنف في فيينا في أسرع وقت ممكن، وأن تُستأنف على وجه التحديد حيث توقفت بعد الجولة السادسة».

وتوصلت إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) الى اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع كثير من العقوبات المفروضة عليها، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحاديا منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض العقوبات على طهران.

وبعد نحو عام على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.

وفي صحيفة الخليج، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بخطة العمل التي وقعت عليها اللجنة العسكرية المشتركة /5+5/ تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي ومتواز ومتسلسل، موضحة أن هذا الأمر سيدعم تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الليبية.

ودعا خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات في مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد في العاصمة الليبية "طرابلس"، إلى توحيد الجهود الدولية لتمكين الشعب الليبي الشقيق وحكومة الوحدة الوطنية واللجنة العسكرية الليبية /5+5/ وكافة المؤسسات الليبية المعنية من إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية.

كما عبر المرر عن وقوف وتضامن الإمارات مع حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي الشقيق، وتطلع الدولة للبناء الفاعل والإيجابي على الإنجازات التي تحققت حتى الآن بجهود الحكومة والمؤسسات الليبية المعنية وبدعم ومؤازرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

كما توجه بالشكر إلى حكومة الوحدة الوطنية على جهودها المبذولة في تنظيم هذا المؤتمر الدولي في العاصمة الليبية "طرابلس"، بمشاركة وزراء خارجية وكبار المسؤولين في عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تدرس رفع حركة طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية، فيما أطلعت باكستان الحركة على الخطوات اللازمة لنيل الاعتراف الدولي بشرعيتها.

وذكر بوتين أن بلاده تتجه صوب رفع حركة طالبان من قائمتها للجماعات الإرهابية، وذلك غداة محادثات رفيعة المستوى بين موسكو والحركة.

وكانت روسيا وصفت طالبان عام 2003 بأنها «منظمة إرهابية»، لكنها استقبلت ممثلين عن الحركة في محادثات بموسكو مرات عدة قبل أن تستولي على السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب الماضي.

ودعت روسيا الأربعاء في مؤتمر «ضيغة موسكو» إلى حشد المساعدات الدولية لدعم أفغانستان.

إلى جانب ذلك، قال بوتين إن نظيره الأمريكي جو بايدن، كان محقاً في سحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان، في تحرك سمح لطالبان بالسيطرة على الحكم في هجوم خاطف.

وروسيا ضمن قوى عديدة تدعم فكرة عقد مؤتمر للأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان على تفادي الانهيار الاقتصادي والانزلاق إلى كارثة إنسانية.

وفي بيروت، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الجمعة، مرسوماً حمل الرقم 8421، ويقضي بإعادة «القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)» المصدق من مجلس النواب بتاريخ 21/10/2019 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 21/10/2020 إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

واستند عون في المرسوم، إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب «العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في مارس، لاسيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين إلى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن الكلفة التي سوف يتكبدونها عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزود الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية المحرزة أو البديلة». ولفت عون في المرسوم إلى أن «تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي ».