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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

صدى البلد

استقر سعر الدينار الكويتى، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021  أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال الإجازة الإسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.24 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.86 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.86 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.24 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.40 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس
51.93 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.37 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.46 جنيه للشراء.

52.22 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.15 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.
 

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