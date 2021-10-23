عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: أقمار صناعية وإنذار مبكر لتتبع أماكن حرق قش الأرز

صدى البلد

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث ، بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية ، قامت وزارة البيئة من خلال المحاور التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية ، الغربية ،كفر الشيخ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية ) بتحرير 12 محضر لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز، وقد وصل إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة إلى حوالى 25,5 ألف طن من عدد 314 موقع لتجميع قش الأرز.

وأوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة تستخدام أحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ولمتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأشارت فؤاد إلى تنفيذ الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن ، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 17667 سيارة حتى الآن ،حيث تبين مطابقة عدد 14211 سيارة و مخالفة 3456 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت وزيرة البيئة أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية ، الغربية ،كفر الشيخ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية ) قامت بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على 5709 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة عدد 345 وتوقف عدد 4284 عن العمل وفقاً لقرارات السادة المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة عدد 1080 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتستمر وزارة البيئة فى أداء دورها التوعوي ، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد 11475 نشاط توعوى للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

كما استقبلت الإدارة العامة لخدمة المواطنين عدد 314 بلاغاً تنوع بين بلاغات عن قش أزر وصلت لحوالى  48 بلاغ وعدد 266 بلاغ عن حرق مخلفات بلدية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

IMG-20211023-WA0005
IMG-20211023-WA0005
IMG-20211023-WA0004
IMG-20211023-WA0004
IMG-20211023-WA0002
IMG-20211023-WA0002
IMG-20211023-WA0001
IMG-20211023-WA0001
وزيرة البيئة استخدام أحدث التقنيات اقمار صناعية أماكن الحرق لتتبع محافظات المنظومة

ترشيحاتنا

بطلها فاتي.. الكشف عن مفاجأة كومان للثأر من ريال مدريد

غرفة الصناعات الغذائية تبحث مع منصة علي بابا فرص ترويج المنتجات المصرية في 200 دولة

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

السر في البطانة.. هاشتاج ريا أبي راشد يتصدر تويتر بعد أن وضعت فى موقف محرج

رئيس المناطق الحرة يستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام مسئولي الإمارات وقبرص

التموين: صرف 85% من مقررات الدعم لشهر أكتوبر حتى الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

الطقس غداً.. مائل للبرودة ليلا تصاحبه رياح وأمطار خفيفة على السواحل

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

الشرطة تكشف كيفية حصول أليك بالدوين على مسدس وقتله مصورة داخل الاستوديو

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

جريمة بشعة| رحمة تقتلها يد الغدر وهي حامل في الشهر الثامن.. تفاصيل بالفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

فيديو

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

فيديو جراف.. حل سحري وخطر بيئي.. هل تنجح أوروبا في استبدال الغاز بـ الفحم

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ