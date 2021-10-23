البيئة: أقمار صناعية وإنذار مبكر لتتبع أماكن حرق قش الأرز

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث ، بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية ، قامت وزارة البيئة من خلال المحاور التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية ، الغربية ،كفر الشيخ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية ) بتحرير 12 محضر لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز، وقد وصل إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة إلى حوالى 25,5 ألف طن من عدد 314 موقع لتجميع قش الأرز.

وأوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة تستخدام أحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ولمتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأشارت فؤاد إلى تنفيذ الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن ، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 17667 سيارة حتى الآن ،حيث تبين مطابقة عدد 14211 سيارة و مخالفة 3456 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت وزيرة البيئة أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية ، الغربية ،كفر الشيخ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية ) قامت بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على 5709 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة عدد 345 وتوقف عدد 4284 عن العمل وفقاً لقرارات السادة المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة عدد 1080 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتستمر وزارة البيئة فى أداء دورها التوعوي ، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد 11475 نشاط توعوى للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

كما استقبلت الإدارة العامة لخدمة المواطنين عدد 314 بلاغاً تنوع بين بلاغات عن قش أزر وصلت لحوالى 48 بلاغ وعدد 266 بلاغ عن حرق مخلفات بلدية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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