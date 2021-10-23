هاني رمزي يهنئ حسام غالي بعيد ميلاده الـ 40

حرص هاني رمزي لاعب الأهلي السابق على تهنئة حسام غالى نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس النواب وعضو شركة الأهلي لكرة القدم بعيد ميلاده الـ "40".



ونشر نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه على "انستجرام" صور لحسام غالي وكتب قائلاً :"عيد ميلاد سعيد يا حسام".



واحتفل أمس الجمعة حسام غالى نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس النواب وعضو شركة الأهلي لكرة القدم بعيد ميلاده الـ "40" وهو من مواليد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وبدأ حياته الكروية في نادي بيلا قبل أن ينضم إلى القلعة الحمراء.



عبر مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة حصد "الكابيتانو" 13 لقباً مع الفريق الأحمر جاءت بواقع أربع بطولات دورى عام وبطولتين كأس مصر و2 دورى أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصرى، بطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقى.



وشارك حسام غالي فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ 6 أندية طوال مسيرته، هى الأهلى وفينورد الهولندي وتوتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.



وفى شهر مايو عام 2018، أعلن الكابيتانو حسام غالى، اعتزاله كرة القدم، فى مشهد كان مؤثر للغاية أبكى جماهير القلعة الحمراء، وخاض مباراة اعتزاله بالإمارات العربية المتحدة ضد فريق أياكس الهولندي، والتى تم تتويج مسيرته فيها بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن، لتنطلق صافرة نهاية المباراة ومعها نهاية أحد أفضل من ارتدوا شارة قيادة الأهلى ومنتخب مصر على مر التاريخ.