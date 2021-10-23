عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني رمزي يهنئ حسام غالي بعيد ميلاده الـ 40

حسام غالي
حسام غالي

حرص هاني رمزي لاعب الأهلي السابق على تهنئة حسام غالى نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس النواب وعضو شركة الأهلي لكرة القدم بعيد ميلاده الـ "40".


ونشر نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه على "انستجرام" صور لحسام غالي وكتب قائلاً :"عيد ميلاد سعيد يا حسام".


واحتفل أمس الجمعة حسام غالى نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس النواب وعضو شركة الأهلي لكرة القدم بعيد ميلاده الـ "40" وهو من مواليد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وبدأ حياته الكروية في نادي بيلا قبل أن ينضم إلى القلعة الحمراء.


عبر مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة حصد "الكابيتانو" 13 لقباً مع الفريق الأحمر جاءت بواقع أربع بطولات دورى عام وبطولتين كأس مصر و2 دورى أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصرى، بطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقى.


وشارك حسام غالي فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ 6 أندية طوال مسيرته، هى الأهلى وفينورد الهولندي وتوتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.


وفى شهر مايو عام 2018، أعلن الكابيتانو حسام غالى، اعتزاله كرة القدم، فى مشهد كان مؤثر للغاية أبكى جماهير القلعة الحمراء، وخاض مباراة اعتزاله بالإمارات العربية المتحدة ضد فريق أياكس الهولندي، والتى تم تتويج مسيرته فيها بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن، لتنطلق صافرة نهاية المباراة ومعها نهاية أحد أفضل من ارتدوا شارة قيادة الأهلى ومنتخب مصر على مر التاريخ.

IMG_٢٠٢١١٠٢٣_١٦٠٨٤٤
IMG_٢٠٢١١٠٢٣_١٦٠٨٤٤
هاني رمزي يهنئ حسام غالي عيد ميلاده النادي الأهلي لاعب منتخب مصر السابق

ترشيحاتنا

السيسي يستقبل رئيس وزراء ألبانيا ويهنئه لحصول بلاده على مقعد مجلس الأمن

أسعار ومواصفات تويوتا CHR موديل 2021 في مصر.. صور

التحالف ينشر صور 4 زوارق حوثية دمرها شمال مدينة الحديدة اليمنية

الصدقة .. أنواعها وفضلها والحكمة من إخراجها وفوائدها

خطوة علمية مذهلة.. الخنزير أمل البشرية في نقل الأعضاء إلى الإنسان.. تفاصيل

رسميا.. إذاعة ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس مجانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

تجاوز خطير.. إثيوبيا تبدأ التجهيزات الخاصة لملء سد النهضة الثالث

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

مشهد الخيانة الزوجية.. هنادي مهنا تخلع دبلة زوجها على الهواء

فيديو جراف.. تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ