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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|"رواد الشارقة" تحفز أصحاب الأعمال للدخول في تجربة مشاريع الامتياز التجاري

ريادة الأعمال
ريادة الأعمال

أكد قال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن دولة الإمارات وجهة مثلى لحقوق الإمتياز التجاري /الفرانشايز/ للعديد من الشركات العالمية ذات العلامة التجارية القوية، مشيرا إلى حاجة رواد الأعمال اليوم إلى تطوير معارفهم بمفهوم الإمتياز كخيار للعمل التجاري.

 

و نظمت "رواد" برنامجا تدريبيا افتراضيا شارك فيه 20 رائد ورائدة أعمال تحت عنوان " كيف تصبح صاحب امتياز تجاري ناجحا " قدمه رجل الأعمال جاسم البستكي على مدى 3 أيام وتضمن خمسة محاور رئيسية تمثلت في التعريف بمفهوم الفرانشايز وأهميته ومميزاته والهيكل الاستراتيجي لحقوق الامتياز بالإضافة إلى الجانب القانوني المنظم لهذه الحقوق وأنواع العقود فيها وطبيعة العلاقة بين طرفي العلاقة في اتفاقيات الامتياز وهما المانح والممنوح وعوامل نجاح كل طرف.

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وقال المحمود في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الإماراتية " وام"، إن ثقافة الفرانشايز ما زالت بحاجة لمزيد من التعريف والنشر في أوساط رواد الأعمال الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال وتأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى أصحاب المشاريع القائمة والراغبين في توسيع أعمالهم التجارية وخدماتهم ومنتجاتهم بصورة أكثر احترافية.

 

وأوضح أن عدد المشاريع الأعضاء لدى مؤسسة "رُوّاد" والتي تعمل بنظام حقوق الامتياز التجاري يبلغ 43 مشروعاً منها 36 مشروعاً لرواد الأعمال و6 مشاريع لرائدات الأعمال ومشروعاً واحدا مشتركا ..لافتاً إلى أن رواد الأعمال اليوم أكثر حاجة إلى تطوير معارفهم بمفهوم الإمتياز كخيار للعمل التجاري من خلال شرح المزايا والفوائد التي يمكن تحقيقها عبر حقوق الإمتياز التجاري بالإضافة إلى مساعدتهم في كيفية التخلص من الخوف أو القلق لديهم إزاء التحديات التي يمكن أن تواجههم في هذا المجال وكيفية تجاوزها. 

اقتصاد الامارات اخبار الخليج رواد الأعمال دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة

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