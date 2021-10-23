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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اوكلاند استطاعت القضاء على متحور دلتا

مدينة فى نيوزيلاند تنجح فى القضاء على متحور دلتا خلال شهرين

متحور دلتا
متحور دلتا

عرضت قناة العربية تقريرا عن مدينة فى نيوزيلاند تنجح فى القضاء على متحور دلتا خلال شهرين.


و ذكر التقرير، أن أهالى مدينة أوكلاند ينادى معظهم بحريتهم بعد شهرين من الإغلاق الصارم الذى فرضه متحور دلتا .

و أضاف التقرير، أن الحكومة نجحت فى القضاء على إنتشار المرض،و أقامت احتفالا وطنيا بتشجيع السكان للحصول على اللقاحات .

و أوضح التقرير،أن قررت الحكومة ٩٠ %ابتداء من سن ال ١٢ .

 


نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، عن علماء قولهم إنهم يتابعون بقلق متحورا جديدا من فيروس كورونا أشد فتكا من  متحور دلتا، في إشارة إلى أنه قد يكون أكثر عدوى من متحور دلتا الأساسي.

 

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الخطر الجديد هو المتحور AY.4.2 الذي تعرف عليه  علماء يتابعون تطور متحور دلتا، وأوضحوا أنه يمثل بالفعل ما يقرب من 10%من الإصابات في بريطانيا.

وأكد العلماء أن انتشار هذا المتحور يتزايد بسرعة، وإن لم يكن بنفس سرعة متغير "دلتا" الأصلي عندما وصل إلى بريطانيا من الهند أوائل هذا العام.

وقال الخبيران جيفري باريت، من معهد ويلكوم سانجر في كامبريدج، وفرانسوا بالو، مدير معهد جامعة لندن كوليدج، إن AY.4.2 يبدو أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10 إلى 15% من متحور دلتا الأساسي، الذي سيطر بالفعل على حالات كوفيد حول العالم.

فيروس كورونا الاغلاق الصارم مدينة أوكلاند قناة العربية متحور دلتا فيروس كورونا

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