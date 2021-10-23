ريهام أيمن بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها | صور

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "أيمن" في الصور بإطلالة كاجوال، في أحدث ظهور لها، وعلّقت على الصور: "ليس لدي ما أقوله اليوم".



يذكر أن الفنانة ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت آخر أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

مسلسل "العراف" تدور أحداثه حول سلسلة من الشخصيات ينتحلها نصاب محترف استطاع الهروب من رجال الشرطة لأعوام طويلة، إلى أن يقع في النهاية في قبضة الضابط الذي كرس حياته في مطاردته، لكن الكثير من الأمور الإنسانية تتدخل لتحدث فارقًا في حياة كلٍ من النصاب والضابط.



"العراف" من بطولة عادل إمام، حسين فهمي، طلعت زكريا، شيرين، أحمد فلوكس، رشا مهدي، مجدي بدر، عثمان محمد علي، يوسف فوزي، نهال عنبر، حسن العدل، وتأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.