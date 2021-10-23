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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالحفيظ يكشف تفاصيل حالة وليد سليمان بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني

صدى البلد

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن حالة وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم مطمئنه للغاية .

وقال عبدالحفيظ أن حالة وليد سليمان لاعب الفريق مطمئنة وفقًا لتأكيدات الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، الذي أكد معاناة اللاعب من ارتجاج خفيف في المخ، وفضل على أثره نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة.

واضاف عبد الحفيظ إنه سيتوجه إلى المستشفى الآن من أجل الاطمئنان على حالة وليد سليمان.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.

وقال عبدالحفيظ  إن الفريق حقق الهدف المطلوب اليوم أمام الحرس الوطني بطل النيجر بحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

أضاف عبد الحفيظ: «مباريات البداية في دوري الأبطال الإفريقي تحتاج إلى تركيز لتجنب مواجهة أي مفاجآت واردة تحدث في كل بطولات العالم في مثل هذه الأدوار الأولى».

وأوضح أن مازيمبي تعرض اليوم للخروج المبكر من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق أمازولو بطل جنوب إفريقيا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي أغلق صفحة دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن بداية دور المجموعات ستكون بعد ٤ أشهر من الآن، وتحديدًا في فبراير القادم حيث ما زال هناك متسع من الوقت.

وأشار إلى أن الأهلي في مباراة الذهاب تأثر بغياب ما يقرب من ١٢ لاعبًا مهمًّا في صفوف الفريق، واليوم تأثرنا أيضًا بعدم وجود اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات، ورغم كل ذك حقق الأهلي المطلوب وتركيزنا الآن في مباراة الإسماعيلي الافتتاحية في مشوار بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل. 

سيد عبدالحفيظ الأهلى وليد سليمان طبيب الفريق المستشفى

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