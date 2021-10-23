محمد الباز يكشف تفاصيل إعادة هيكلة الوزارات |فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن الحكومة أصدرت اليوم بياناً لنفي ما تم تداوله بشأن وجود نقص فى السلع الغذائية الأساسية بالأسواق.



وأضاف محمد الباز، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن هناك بعض العوامل التى أدت إلى سحب كميات كبيرة من سلع معينة، والذى ظهر خلال زيادة السياحة، وطلب الفنادق كميات كبيرة من الخضار، والفواكه .

وأوضح، أنه الآن يحدث عملية إعادة هيكلة للحكومة، والوزارات فى مصر .



وأكد، أن هناك بعض المناقشات التى طرحتها الدولة، ومنها أن تكون عدد الوزارات فى مصر 19 وزارة فقط.

وأشار إلى أن الدولة اقترحت بأن يكون هناك دمج للوزارات، منوهًا إلى أنه تم التفكير، والتخطيط مرة أخرى من قبل الحكومة، وبعض الجهات المختصة، ومكاتب الخبرة بأن تكون الحكومة الجديدة التى من المتوقع أن تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى نهاية ديسمبر المقبل 26 وزارة فقط، وليس ٣٤ وذلك لتعدد المسئوليات، والأعباء.