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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المجلس الأعلى للآثار يتحدث عن تطوير طريق الكباش ويكشف موعد الافتتاح .. فيديو

طريق الكباش
طريق الكباش

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، عن تطوير طريق الكباش، قائلاً: "هو اسمه طريق الاحتفالات، ومُسمى خطئاً بطريق الكباش"، موضحاً الفرق بين أبو الهول والكبش، قائلاً: "الجسم أسد والرأس كبش إذن هذا يُسمى طريق الكباش".

وأَضاف مصطفى وزيري في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن طريق الكباش يمتد من الناحية الغربية أمام معابد الكرنك، وجزء في الناحية القبلية، مضيفاً أن الطريق الفعلي الذي يربط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر على امتداد 2 كليو متر، ويتكون من جسم أسد، ورأس آدامي، هو ما يُسمى بطريق أبو الهول.

ونوه الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار أن تم البدء في العمل في طريق أبو الهول منذ أيام المحافظ الأسبق، الدكتور سمير فرج، أي منذ 2007، حيث رأي أنه يجب رفع بعض المنازل القائمة على طريق أبو الهول، ليُفتتح كما كان عند المصري القديم، وبالتالي يصبح متحف الأقصر كمتحف مفتوح.

وتابع مصطفى وزيري أن بدأت الأعمال والحفر والترميم منذ ذك الوقت، إلى أن قامت أحداث 2011 وثورة يناير، وبالتالي توقف العمل، وتم استئناف العمل في 2017، مشيراً إلى أن هذا الطريق شهد احتفالاً كبيراً يًمسى بـ "احتفال الإبك أو الأُبد"، موضحاً أنه احتفال كبير مهم للغاية، يقام كل عام منذ أيام القدماء المصريين، وكان يستغرق 15 يوم، حيث يقوم الكهنة بحمل 3 مراكب، أحدهما لـ "آمون" وهو الإله الأكبر، والثاني لزوجته "موت"، والآخر لإبنهما "خنسو".

وأكمل الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار أن كان يصطف الشعب المصري حين ذلك على جانبي الطريق، معقباً: "كان بيرموا الورود وكان بيبقى احتفال كبير .. وده اللي بنحاول نعمله ونحييه في الوقت الحالي".

وأشار مصطفى وزيري إلى أن سيتم عمل احتفالية تُسمى بـ "احتفالية الأُقصر"، موضحاً أن جزء منها سيتخصص للاحتفالي في طريق الكباش، والجزء الآخر سيتعلق بالتحدث عن الأقصر وجمال هذه المدينة، معقباً: "هي الأهم في العالم سياحياً وآثرياً بمعابدها ومقابرها ونيلها وبزاراتها".

وكشف الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار عن موعد هذا الاحتفال قائلاً سيكون خلال شهر نوفمبر القادم، معقباً: "شعب الأقصر في انتظار هذا الحدث الجميل .. وبيقولوا عايزين نفرح ونعمل حدث يتغنى به في الأقصر بعد الاحتفال الرائع الذي حدث في المومياوات الملكية".

المجلس الاعلى للاثار طريق الكباش موعد الافتتاح ابو الهول طريق أبو الهول معابد الكرنك

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