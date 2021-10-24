بنزيما: هذا أفضل أهدافي في الكلاسيكو.. وأتمنى تحقيق حلم الطفولة

تحدث كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد عن أمور عديدة تخص ترشحه للكرة الذهبية، ومستقبله مع المنتخب الفرنسي، وعلاقته بمدربيه كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان، ومواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، غدا الأحد.

وصرح بنزيما في مقابلة مع قناة "بي إن سبورتس": "فخور بلقبي الأول مع فرنسا، تحقق بعد تضحيات كبيرة، لقد سبق أن توجت ببطولة أوروبا مع منتخب الناشئين في 2004".

وتابع "كنت حينها أبلغ 17 عاما، والآن وصلت إلى 33، أشعر أن السنوات مرت كلمح البصر".

وأضاف "كنت مؤمنا بفرصة العودة للمنتخب لأنني ألعب لريال مدريد، أفضل فريق في العالم، ويمنحني فرصة المنافسة على مستويات كبيرة، لذلك لم أفقد الأمل".

وأردف "لم تكن أمورنا على ما يرام في يورو 2020، ولم نكن تعودنا بعد على أجواء عودة الجماهير بعد غياب، وفي دوري الأمم لعبنا مباراتين كبيرتين ضد إيطاليا وإسبانيا في فترة قصيرة، إلا أن الرغبة في الفوز موجودة دائما".

وكشف "لم أتفق مع مبابي ليسدد ركلة الجزاء في مباراة بلجيكا، لكنه كان يحتاج هدفا يرفع من معنوياته، فهو من أفضل لاعبي العالم رغم صغر سنه، واللعب بجواره سهل".

وعن دوره مع الديوك قال "دوري بسيط، أن أمثل إضافة من خلال الأهداف والتمريرات، وتقديم النصائح إذا لزم الأمر".

وأوضح "أتحدث فقط وقت اللزوم، ويزيد ذلك في المناسبات الكبيرة. الحديث لزملائي داخل الملعب أهم من غرفة الملابس، من أجل التحفيز أو عند إهدار الفرص أو الخسارة".