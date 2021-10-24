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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مجدى يشارك متابعيه بـ صورة له من أسوان.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان أحمد مجدى صورة جديدة  له عبر حسابه الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  “ انستجرام”.

 

وعلق احمد مجدى قائلا “ اسوان ”. 

 

يذكر أن الفنان أحمد مجدى قال في تصريحات لـ"صدى البلد": "لم أقلق من وجود أكثر من جزء لمسلسل الآنسة فرح، فقد حقق العمل نجاحا كبيرا جدا ونال إعجاب الجمهور، إلى جانب أن الأبطال أصبح بينهم كيمياء خاصة فحمسنا للموسم الرابع والخامس من العمل الذي ينتهي تصويره قريبا".

 

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما ادعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.

مسلسل الآنسة فرح أحمد مجدى

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