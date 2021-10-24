حرمان "غير المطعمين" من دخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر..تقرير

استعرضت فضائية "سكاي نيوز" تقريرا عن اعتزام الحكومة المصرية حرمان "غير المطعمين" من دخول المنشآت الحكومية.

وقررت الحكومة المصرية انه يتم حرمان غير المطعمين بلقاح كورونا من الدخول لعملهم، وعدم السماح لغير الملقحين بدخول المنشآت الحكومية.

وحدد مجلس الوزراء المصري في اجتماعه موعدا لتنفيذ هذا القرار.

وبحسب بيان الحكومة المصرية، لن يسمح بدخول الموظفين غير المطعمين لعملهم بعد 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وعدم السماح بدخول المنشآت الحكومية لغير المطعمين بداية من 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.