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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

90 دقيقة تساوي تاريخ.. لماذا مباراة «مانشستر يونايتد وليفربول» الأهم لـ محمد صلاح

رونالدو ومحمد صلاح
رونالدو ومحمد صلاح

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. لقاء ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، وكلاسيكو انجليزي يتجدد على صدى التاريخ ووقع الأرقام القياسية التي يتربع عليها طرفي اللقاء على مستوى الكرة الإنجليزية.

ماذا يريد ليفربول ومانشستر يونايتد ؟

ليفربول يسير بخطى جيدة نحو معانقة اللقب من جديد، خلف المتصدر تشيلسي الذي وصل إلى النقطة 22 من 9 مباريات، بيما يلاحقه مانشستر سيتي بـ 20 نقطة، مفسحًا المجال لـ ليفربول بـ 21 نقطة في حال فاز على مانشستر يونايتد اليوم.

أما الغريم التقليدي مانشستر يونايتد فيشهد تعثًرا في مبارياته الأخيرة محتلًا المركز السادس برصيد 14 نقطة، حيث يسعر للحاق بركب القمة من خلال مباراة ليفربول التي تدفعه دفعًا نحو الأمام بخطوات، فضلًا عن أنها المباراة التي سيتحدد معها مصير سولشاير مدري الريدز.

مواجهة بين محمد صلاح ورونالدو 

يدخل محمد صلاح مواجهة اليوم متربعا على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 7 أهداف متساويًا مع الانجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، بينما سجل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر العائد إلى الديار 3 أهداف فقط في 5 مباريات خاضها مع الفريق.

وتحتدم المنافسة بين محمد صلاح ورونالدو باعتبارهما مرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وينتظر الكثير من المتابعين مباراة اليوم باعتبارها ستضع حدًا فاصلًا لمسيرة رونالدو، وهل سينجح صلاح في سحب البساط من تحت أقدام الدون ليبدأ عصرًا جديدًا باسمه.

وتنحاز لغة الأرقام لمحمد صلاح الذي سجل عدد أهداف أكبر من كريستيانو رونالدو في نفس عدد المباريات التي خاضاها كل منهما على مدار تاريخه في البريميرليج.

لماذا هي المباراة الأهم لصلاح ؟

جميع مواجهات رونالدو ومحمد صلاح السابقة جاءت في وقت كان رونالدو متوهج بالنجومية سواء كان مع الفريق أو المنتخب، وكانت المقارنة بين الثنائي ظالمة للغاية.

اليوم فقط يستطيع محمد صلاح أن يقف ندًا لرونالدو ويجابهه بالأرقام وبالأداء، لذا فإن مياراة اليوم تمثل لمحمد صلاح انطلاقة وتحدٍ من نوع خاص.

ويأمل صلاح خلال الأيام القليلة المتبقية في عام 2021 أن يكسب كل التحديات الثنائي التي تضعه في مواجهة نجوم العالم حتى يقنع الكثيرين بجدارته في إحراز الكرة الذهبية. 

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