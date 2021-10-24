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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يصدر حركة شاملة لمديري الإدارات الهندسية والعاملين بالوحدات المحلية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حركة تنقلات بالقرار رقم 1439 لعدد 272 من العاملين بالتنظيم والعاملين بالوحدات المحلية  والقرار رقم  1440 لعدد 31 من مهندسي الوحدات المحلية.


وأكد محافظ القليوبية أن هذه الحركة تأتي في إطار دفع العمل بمجالس المدن والأحياء، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين، وحل مشاكلهم.


وأضاف محافظ القليوبية أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها إعادة هيكلة الجهاز الإداري على مستوى الديوان العام ومجالس المدن والاستفادة بالكفاءات والدفع بقيادات جديدة، من شأنها رفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، مطالبا جميع العاملين على مستوى المحافظة ببذل مزيد من الجهد والارتقاء بالأداء الوظيفي لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن والنهوض بكافة المشروعات التنموية.


من ناحية أخرى قام محافظ القليوبية بجولة تفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة شبرا الخيمة حيث تابع أعمال رفع كفاءة كوبري المظلات (الرابط بين حي غرب شبرا الخيمة فى القليوبية ومحافظة القاهرة) من بداية حدود المحافظة، وتفقد أعمال دهان البلدورات وأعمال الرصف، وإعادة تركيب البلدورات بمنتصف الكوبري، حيث وجه المحافظ بإزالة اليفط الإعلانية غير المرخصة،  بالإضافة إلى عمل صيانة لسور الكوبري ودهانه. 


كما تابع محافظ القليوبية أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي  مشددا على إزالة الأتربة بجانب الأرصفة مع تقليم الأشجار،  كما تابع المحافظ  إزالة 62 حالة كمرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، كما وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وعربات النقل لرفع مخلفات هدم المباني. 


واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة منظومة النظافة بشوارع ( ١٥ مايو - وشارع بهتيم  وكوبري ٤.٥ وشارع مسطرد على ترعة الإسماعيلية)  بحي شرق شبرا الخيمة، موجهًا بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع، وشدد المحافظ خلال الجولة ، على إزالة البلدورات المتهالكة واستبدالها ببلدورات جديدة،  كما أكد على رفع الأتربة من جانبي الطريق بمحور العصار من نزلة الطريق الدائري حتى حدود القاهرة مع المتابعة اليومية.


وخلال الجولة وجه محافظ  القليوبية بتحرير محاضر للمواطنين المخالفين الذين يلقون القمامة بالشوارع، مناشدا  المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى، لتحقيق الانضباط في الشارع و لإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، موجهًا بضرورة وضع صناديق القمامة، وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها.

القليوبية منظومة النظافة المشروعات التنموية الطريق الدائرى الوحدات المحلية الجهاز الإداري حي غرب شبرا الخيمة صرف التعويضات مشروعات التنموية

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