كلاسيكو الأرض .. فاتي وديباي يقودان هجوم برشلونة أمام ريال مدريد

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل البلوجرانا، لمواجهة ريال مدريد، المقرر لها في تمام الرابعة والربع ، من مساء اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ديست - بيكيه- مينجويزا - جارسيا - ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي.

الهجوم: فاتي - ديباي.

برشلونة ضد ريال مدريد:



ويتسلح فريق برشلونة بقيادة مديره الفني رونالد كومان، بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على ريال مدريد، في مواجهة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وخاض برشلونة 8 مباريات، في مسابقة الدوري الإسباني حتى الآن، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر في مناسبة وحيدة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ريال مدريد، في خطف الثلاث نقاط من برشلونة، لمواصلة مطاردة ريال سوسيداد على الصدارة.

ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز السابع بـ 15 نقطة.