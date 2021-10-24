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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رعاية كبار السن بالدقهلية تحتفل باليوم العالمي للمسن

الاحتفال باليوم العالمى
الاحتفال باليوم العالمى لكبار السن

شهد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، احتفالية اليوم العالمي لكبار السن والتى أقيمت بالتنسيق والتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية رعاية كبار السن.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور جميل عبيد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية كبار السن بالقاهرة وابتسام إبراهيم رئيس مجلس إدارة جمعية كبار السن بالدقهلية ومحمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا والدكتورة دعاء غنام مديرية الجمعية.

أكد الدكتور هيثم الشيخ علي، دعمه المستمر لفئات كبار السن والعمل علي توفير الرعاية لهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .

وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي فئات كبار السن اهتماما كبيرا تقديراً لهم وتعمل علي توفير متطلباتهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم من خلال الرعاية الصحية والمعيشية.

وأشار إلى أنه لابد من تضافر جهود الجميع الأسر والمجتمع المدني من أجل تسليط الضوء علي المشكلات التي تواجه كبار السن والعمل علي حلها من خلال عقد اجتماعات وحوارات مجتمعية مستمرة للوصول إلي رؤية واضحة لرعايتهم من خلال توفير المساعدات المادية والعينية لهم.

كما أكد ضرورة العمل الجاد وبذل الجهود من اجل رفع كفاءة العاملين في مجال رعاية المسنين وتدريبهم على كيفية إدارة الوقت والأزمات التي قد تحدث في بعض دور كبار السن، وضرورة التوعية المستمرة لمن لديهم احتكاك مباشر مع كبار السن بأهمية الرعاية الشاملة للمسنين، والتي تشمل الرعاية طبية والوقائية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسنين في دور الرعاية .

وأضاف الشيخ أنه لابد من العمل على توفير التكنولوجيا المناسبة التي تساعد في تأهيل كبار السن، ومساعدتهم في التغلب على مشاكل العجز التي قد يتعرضوا لها.

من جانبه وجه الدكتور جميل عبيد الشكر بالنيابة عن جميع المسنين الرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه البالغ بكبار السن وتوفير سبل الرعاية والرفاهية لهم من خلال برامج ومبادرات واعتباره عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدنى كما وجه الشكر لحرم الرئيسى السيدة انتصار السيسى على اهتمامهم بكبار السن فى يومهم العالمى وحرصها على تهنئتهم .

كما وجه الشكر أيضا لرئيس الوزراء بإصداره قانون حقوق كبار السن ولوزيرة التضامن لما تقدمه من خدمة ورعاية للمسنين والمحافظة الدقهلية ومديرية التضامن ومجلس مدينة طلخا  على التعاون مع فرع الجمعية بالدقهلية لتنظيم هذا الحفل .

من جانبها قالت ابتسام شعبان: "اليوم ونحن نحتفل باليوم العالى للمسن ادعو الله أن يديم عليكم الصحة والبركه بالعمر ان شاء الله فنحن جميعا قدمنا الكثير والكثير من العمل والجد والنشاط لأبناءنا وللمجتمع ويذلنا الكثير من الجد والعمل واصبح لدينا المزيد من الخبرات".

وتابعت: "حان الوقت لنستمتع بالعمر والحياه التى فاتنا منها الكثير ونحن فى سباق العمل فأهلا بحضراتكم جميعا فى بيتكم الثانى بيت العيلة الكبير نادى السعادة فإستمتعوا وتمتعوا بحياتكم إن العمر لا يحسب بالسنوات التى عشناها ولكن يحسب بما حققناها من أحلام وامانى ومع تمنياتنا لكم جميعا بكل الصحه والسعادة وكل عام وأنتم بخير".

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التضامن الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي زارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي محافظ الدقهلية اليوم العالمي لكبار السن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهليه

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