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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يرقص على أغنية صلاح واسم مصر مكسرة الدنيا في أولد ترافورد..فيديو

أديب
أديب

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن محمد صلاح يحبه الجميع، واليوم تم نقل التاج من دروجبا إليه، مؤكدا أن محمد صلاح أكثر لاعب وضع أهدافا اليوم في ملعب مانشستر، وأكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل على مدار 10 مباريات متتالية.

 

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية المذاع علي قناه إم بي سي مصر، أن محمد صلاح لا ينافس دوليا ولا أوروبيا، ولكنه ينافس على كوكب الأرض، وعرض أديب هتاف الجماهير لنجمنا المصري، على أغنية مو صلاح، وهو يرقص معها.

 

وأوضح عمرو أديب، أن أداء محمد صلاح اليوم لا يوصف بعدة حروف، ولا نعرف ماذا نطلق عليه، مذهل أم جبار أم عظيم وللا محصلش؟.

 

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