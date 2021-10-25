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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعليم الشيوخ تناقش خطة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.. اليوم

صدى البلد

تستعد لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، اليوم  لمناقشة  حصاد اللجنة خلال دور الانعقاد الاول، ومناقشة الاطار العام لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.

هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة اليوم الأثنين مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية المحال من مجلس النواب.

وكان تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أكد أن مصر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حباهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد، كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة، وتحقيـق التوازن البيئـي.

البحث العلمي تكنولوجيا المعلومات مجلس النواب مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق

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