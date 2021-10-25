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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميرور البريطانية: محمد صلاح الأوفر حظا لنيل الكرة الذهبية

صدى البلد

رأت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم هو المرشح الأوفر حظًا لنيل جائزة الكرة الذهبية لهذا العام كأفضل لاعب في العالم، بعد أدائه المذهل أمام مانشستر يونايتد أمس الأحد وسجل خلالها هاتريك.


وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن الحديث دار قبل المباراة كان عن نجمين في ملعب أولد ترافورد، كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، وبحلول نهاية اللقاء الأكثر شهرة في كرة القدم الإنجليزية ويمكن القول في العالم، كان هناك فائز واحد فقط، صلاح الذي لا يمكن كبته.


وأضافت أن بعد صناعته الهدف الأول، شرع الملك المصري بمفرده في تدمير مانشستر يونايتد، لترسيخ مكانته كأفضل لاعب في العالم بعد تسجيله الهاتريك ليرفع عدد أهدافه هذا الموسم إلى 15 هدفًا في 12 مباراة، منها 14 في آخر 10 مباريات مع فريق المدرب يورجن كلوب، وهو رقم قياسي.


وأشارت إلى أن محمد صلاح أصبح أيضا أول لاعب من ليفربول يسجل في 3 مباريات متتالية على ملعب أولد ترافورد، وأول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هاتريك في ذلك الملعب أمام مانشستر يونايتد، ما يجعل صلاح المرشح الأوفر حظًا للحصول على الكرة الذهبية في حفل 29 نوفمبر، وهنا يبدأ الشاب البالغ من العمر 29 عامًا في إظهار سبب استحقاقه لتلك المكانة وسط النخبة.


وتابعت أنه مع انتهاء صفقته الحالية في غضون 18 شهرًا، يمكن لـ صلاح تحديد سعره بشكل فعال للتوقيع على عقد جديد، مع عدم وجود خيار أمام ليفربول سوى منحه ما يريده من حيث الأجور ومدة الصفقة.


وقدم الفرعون المصري أداءً مبهرا حيث سجل هاتريك، الهدف الثالث والرابع والخامس، بينما صنع الهدف الأول في المباراة التي استضافها ملعب الأولد ترافورد أمس في إطار منافسات الجولة التاسعة من البطولة، حيث فاز ليفربول بخمسة أهداف دون رد.

 

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