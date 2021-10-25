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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ3 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط مدير شركة يجمع مدخرات المصريين بالخارج

الاستيلاء على مدخرات
الاستيلاء على مدخرات المصريين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروع ، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى بقيام مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع - مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول.

وتبين من التحريات أنهم يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة متفق عليها فضلاً عن استلام مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبى تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الإستيرادية مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون أمكن ضبطه .

و إعترف بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنيه مصرى و 100 ألف دولار أمريكى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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