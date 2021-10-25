بسمة وهبة تنشر فيديو لها مع عائلتها .. شاهد

نشرت الإعلامية بسمة وهبة ، فيديو مع عائلتها ، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت بسمة وهبة قائلة “ Family time ”.

يذكر أن قالت الإعلامية بسمة وهبة، تعليقا على حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة إن مصر تتغير للأفضل وتسير بخطوات ثابتة وفق منهج علمي.

وأضافت بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" حفل تخريج طلاب كلية الشرطة يشعرنا بالفخر بمصر"، مضيفة:" حاجة تخلينا نرفع راسنا لفوق ".



وتابعت بسمة وهبة :" مصر تخلق جيل جديد من أبنائها على علم بقيمتها وقيمة ما يقوم بتنفيذه من أدوار، ولأول مرة نرى المرأة المصرية في طابور العرض في حفل تخريج طلاب بكلية الشرطة وهذا يؤكد تغير وضع المرأة المصرية للأفضل في عهد الرئيس السيسي ".

وأكملت بسمة وهبة :" وزارة الداخلية المصرية صاحبة تاريخ عريق وسجل حافل في تضحيات كثيرة قدمتها لصالح الدولة المصرية ".

ولفتت بسمة وهبة :" رؤية الرئيس السيسي نحو الجمهورية الجديدة انتصرت واستطاعت خلق مستقبل جديد مشرق للدولة المصرية".