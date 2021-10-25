ثلاثية نظيفة.. سموحة يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول بافتتاحية الدوري

تقدم نادي سموحة على منافسه الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة بداية قوية من لاعبي سموحة، حيث تمكن صديق كالابا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة ١٢ من خلال توغل عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة بشكل رائع لمروان حمدي الذي مرر الكرة لصديق كالابا على القائم الثاني، فسدد الأخير الكرة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 18 تمكن مروان حمدي من إحراز الهدف الثاني من خلال تمريرة أحمد نبيل مانجا أمام منطقة جزاء سموحة ليسيطر عليها مروان حمدي من جهة اليسار ثم راوغ محمد عبد السلام وداميون لوي وسدده الكرة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 38 تمكن محمد شكري من إحراز الهدف الثالث عقب تسديد كرة ثابتة لتمر من أعلى الزاوية اليسرى لمرمى محمد عبد المنصف .

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من

: الهاني سليمان ، أحمد بيكهام ، رجب نبيل ، شريف رضا ، محمد شكرى ، عبد الرحمن عامر ، محمد كناريا ، عبد الكبير الوادى ، صديق كالابا ، حسين فيصل ، مروان حمدى.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي :

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع: السيد سالم، محمد عبد السلام صبرى رحيل، داميون لوى، وفي الوسط: سعيدو صنبورى، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، أحمد نبيل مانجا، والهجوم: أحمد على، ومورو سيلفو