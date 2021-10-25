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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية تطلق مبادرة انت أقوي من المخدرات.. صور

صدى البلد

أقيمت اليوم داخل جامعة الدلتا التكنولوجية فعاليات المبادرة الأولي من مبادرات (انت أقوي من المخدرات)، التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص جامعة الدلتا التكنولوجية وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة علي التعاون المشترك والبناء مع الجهات التطوعيه لخدمة طلاب الجامعة.

 

جاءت المبادرة تحت رعاية الدكتور هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية و الدكتور العربي كشك نائب رئيس الجامعة و الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة و الدكتور السيد العجوز وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب .

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشارك فى فعاليات مؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية

 

بدأت فعاليات المبادرة من داخل صالة الأنشطة الطلابيه ثم قام فريق عمل الصندوق بحملة توعية داخل مقر الجامعة ومقر الكلية للطلبة وجميع منسوبي الجامعة والكلية  بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.

 

وأكد فريق العمل علي أهمية تفعيل دور الأنشطة الطلابية لما لها من أثر في إبعاد الشباب عن قرناء السوء وكذلك أكد فريق العمل علي ضرورة تواصل الطلاب والعاملين من منسوبي الجامعة والكلية مع الصندوق لضمان نشر التوعية اللازمة داخل الجامعة والكلية بأهمية البعد عن المخدرات.

 

وأشاروا إلي ما يقدمه الصندوق من خدمات تطوعية في المشاركة في التوعية لطلبة الكلية ونشر مبادرات مكافحة وعلاج الادمان، مؤكدين أنه سيتم تكرار تلك المبادرات خلال الفصل الدراسي الاول حتي تصل التوعية لجميع طلبة الكلية والعاملين بها .

 

جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية أطلقت مركزها الخاص لريادة الأعمال لتعزيز القدرات الريادية لطلابها لصقل مهاراتهم، ويأتى هذا فى إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في التنمية الاقتصادية، ودعم ريادة الأعمال ومختلف المشاريع التنموية.

 

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مركز ريادة الأعمال بالجامعة، نظّم في أول مهامه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات دورة تدريبية فى مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، حاضر فيها وليد شافعى، نائب مدير إدارة التسويق الإلكتروني بجهاز تنمية المشروعات، بحضور الدكتور محمود سالم عميد الكلية ، ومجموعة من اساتذة الكلية والهيئة المعاونة.

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جامعة الدلتا التكنولوجية انت اقوى من المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الإدمان اخبار التعليم

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