تحدي تغير المناخ.. الري: مصر أنفقت مليارات لحماية الشواطئ |فيديو

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تعليقا على فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، إن قضية التغيرات المناخية قضية عالمية والعديد من دول العالم معنية بمواجهة هذا التحدي الكبير .

وأضاف محمد غانم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير في مصر، وهناك توقعات بارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عالميا".

وتابع محمد غانم: "هناك دراسات تشير إلى توقعات بارتفاع منسوب مياه البحر وعلينا أن نكون مستعدين لهذا السيناريو في مصر".

وأكمل محمد غانم: "مصر تتخذ إجراءات وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية وأبرزها في منطقة شمال الدلتا التي تعتبر من اكثر المناطق في مصر التي قد تتأثر بالتغيرات المناخية ".

ولفت محمد غانم إلى أنه تم إنفاق المليارات لتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية من التغيرات المناخية.