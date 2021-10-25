الهجرة توضح موقف الجالية المصرية بالسودان..فيديو

قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، إن بداية الأحداث في السودان، أعطت وزيرة الهجرة توجيهاتها بفتح غرفة عمليات لمتابعة أحوال الجالية المصرية في السودان.

وأضاف عمرو عباس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك تواصل مباشر مع وزارة الخارجية، لكي تجرى اتصالاتها مع السفارة المصرية بالخرطوم .

وتابع عمرو عباس، أن رقم المصريين في السودان غير معلوم، مؤكدا أنه بعد جائحة كورونا يوجد مصريين عادوا، وكنا على تواصل مستمر ونتلقى البيانات بأسماء المصريين.

نتواصل مع المصريين

وأشار مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج إلى أنه نتواصل مع المصريين عن طريق وزارة الخارجية، وعن طريق السفارة المصرية بالخرطوم.