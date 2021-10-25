محمد العسيري يكشف مراحل في حياة محمد فوزي ..فيديو

قال محمد العسيري الشاعر والناقد الموسيقي ، إن محمد فوزي هو ثاني مغني للأطفال وأول من غنى للاطفال هي أم كلثوم سنة 1936 اغنية تسمى "ناني"، مؤكدا أن محمد القصبجي هو الأستاذ المباشر وغير المباشر لمحمد فوزي .

وأضاف محمد العسيري خلال لقائة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " ، إن محمد فوزي يعتبر أول فنان في الـ100 سنة الماضية وبعده ظهر بليغ، مؤكدا أن محمد فوزي هو صاحب النقلة الثانية في الموسيقى بعد سيد درويش .

وأوضح محمد العسيري ، أن هناك الكثير من السمات المشتركة بين محمد فوزي وسيد درويش .

ومن جانبه تابع الفنان أحمد عفت ، الفنان محمد فوزي مختلف ومتنوع في أعماله ، لافتا إلى أن أعمال محمد فوزي كانت جديدة بالنسبة إلى المستمعين، وكنت أظن أنه أول مغني يصدر أغنية للأطفال .