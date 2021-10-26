عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

ألغاء الطوارئ
ألغاء الطوارئ

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد .

شاهد الفيديو:

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بيان له: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

قرار تاريخي|الرئيس السيسي يقرر إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

 

وتابع الرئيس: "هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

 

وأضاف: "وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار".

واختتم الرئيس: "ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".

 

تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.


ولمتابعة المزيد حول رفع قانون الطوارئ.. تابع الفيديو جراف التالي:

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الطوارئ إلغاء مد حالة الطوارئ إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديو جراف.. تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

فيديو جراف.. حل سحري وخطر بيئي.. هل تنجح أوروبا في استبدال الغاز بـ الفحم

ترشيحاتنا

بـ فيروس كورونا.. دولة عربية تسجل حالة وفاة واحدة

السودان.. 6 قرارات جديدة للبرهان ومؤتمر صحفي بعد قليل

حدث عالمي تستضيفه مصر.. ننشر تفاصيل قمة تغير المناخ 2022

بعد إغلاق التصويت.. عائق وحيد يهدد تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

رسميا.. أوبو تعلن عن هاتف Oppo A56 بتقنية 5G وسعر رخيص

صندوق تحيا مصر يطلق قوافل الدعم الغذائي لـ 34 مؤسسة رعاية اجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد: أمطار على 3 مناطق بالجمهورية غدا

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

إلغاء حالة الطوارئ| فلسطينيون: مصر استطاعت معالجة العنف وتطويق مظاهره وأسبابه

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

منها التجمهر ومخالفات البناء.. تخفيف عقوبة 14 جريمة بعد إلغاء حالة الطوارئ

بايدن يقر كشف السرية عن وثائق خاصة باقتحام الكونجرس رغم رفض ترامب

آيات إبطال السحر والحسد مكتوبة.. رددها بنية الشفاء العاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

فيديوجراف.. رئيسا للنادي.. أسباب عودة مرتضى منصور للزمالك

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ