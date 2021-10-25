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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار تاريخي|الرئيس السيسي يقرر إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بيان له: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

برلماني: اهتمام الرئيس السيسي بقضية الوعي يبرز أهميتها وخطورتها على المجتمعات

وتابع الرئيس: "هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وأضاف: "وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار".

واختتم الرئيس: "ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".

تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.

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